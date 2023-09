Crotone. “Abbandonati, da due anni nessun miglioramento”: l’ira dei residenti di Tufolo-Farina

Una delegazione di cittadini di Tufolo-Farina stamattina è scesa in piazza della Resistenza, in pratica di fronte al Comune di Crotone, per protestare contro diverse criticità che si registrano nel popoloso quartiere del capoluogo.

I residenti, non in molti in verità rispetto alla popolazione che abita nella zona, guidati dal comitato Tufolo-Farina, hanno manifestato per chiedere “attenzione e rispetto” da parte dell’amministrazione Voce.

I partecipanti hanno sottolineato soprattutto il traffico insopportabile che si registra nell’area agli orari di entrata ed uscita delle scuola e dei luoghi di lavoro, e che crea delle file d’auto chilometriche.

È stata posta, poi, la questione sicurezza, con l’esistenza di un’unica strada che comporterebbe grossi disagi in caso di calamità naturali, come è accaduto con l’alluvione degli anni scorsi.

La situazione, sempre a detta dei cittadini, non è migliorata neanche con l’inaugurazione, di recente, di una rotonda nella zona e con l’avvio del servizio del trasporto scolastico da parte del Comune.

Segnalato, ancora, lo stato di abbandono in cui versa il quartiere periferico, con i residente che si ritengono “abbandonati” dall’amministrazione rispetto ad altre aree più centrali della città.

Il presidente del Comitato, Alfonso Gaetano, insieme ad una delegazione, ha avuto un lungo incontro con il sindaco Vincenzo Voce, al quale hanno sottoposto una loro piattaforma rivendicativa.

Tra le richieste avanzate l’apertura immediata del parcheggio pubblico Asp di via Paolo VI; il divieto di raccolta Rsu negli orari di punta; una pattuglia dei vigili urbani dalle 7 su via Nazioni Unite, per ristabilire le regole.

Ed ancora: il completamento della strada Tufolo Mare rispolverando il progetto esecutivo che giace nei cassetti dell’Ente; i lavori dei tre lotti della parallela alla via Nazioni Unite in modo simultaneo e non in modo graduale.

All’uscita dalla riunione il primo cittadino ha sottolineato che è stato un incontro costruttivo ed ha ricordato ciò che l’amministrazione ha messo in atto da un anno sulla questione del traffico, a suo dire insostenibile.

In termini di viabilità ha ricordato i tre lotti della strada parallela mentre per la Tufolo mare ha annunciato di aver richiesto una variante al progetto per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

Dal canto suo il presidente del comitato Alfonso Gaetano ha definito l’incontro piuttosto acceso; ha detto, poi, che da due anni la situazione nel quartiere non è minimamente migliorata.