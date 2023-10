“Insieme per la Giftedness”, chiusa la settimana di sensibilizzazione sulla neurodiversità

Si è conclusa ieri la settimana di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Apicì-Aps di Reggio Calabria, dopo che sabato scorso, 14, è stato conferito il riconoscimento “Amico della Giftedness”.

Una settimana di attività ed eventi, in presenza e online, dal 13 al 20 ottobre, dedicata alla giftedness. Ottobre è un mese importante per la sensibilizzazione nei confronti delle neurodiversità, numerosi sono gli eventi organizzati, la settimana nazionale della dislessia, la giornata dell’Adhd, la giornata della Plusdotazione, e proprio ad ottobre 2021 nasce Apicì per sensibilizzare, informare e formare sulle tematiche inerenti la giftedness e le eccezionalità multiple.

L’attività pensata dall’associazione parte dal sostegno alle famiglie di bambini e ragazzi gifted e dalla creazione di costruttivi rapporti di collaborazione tra famiglia e scuola. E visto che “gifted si resta a vita” perché non supportare anche gli adulti nei rapporti interpersonali e nel mondo del lavoro?

“Un percorso di consapevolezza, ma anche di studio e ricerca - ha dichiarato Ida Arcadu, Presidente di Apicì - che coinvolge non solo i ragazzi e le loro famiglie, ma anche docenti, psicologi e professionisti che da anni lavorano Insieme per la Giftedness”.

Nell’ambito dell’iniziativa l’Associazione ha consegnato l’annuale riconoscimento “Amico della Giftedness”, per questa seconda edizione la scelta è ricaduta sulla Presidentessa dell'associazione “Arborescienza” Emilia Amodio che ha fornito un prezioso contributo alla diffusione della tematica con particolare attenzione al territorio calabrese ma avendo una ricaduta a livello nazionale.

L’auspicio è che questo riconoscimento possa negli anni contribuire alla fruttuosa collaborazione tra tutte le associazioni italiane nell’interesse della collettività.

Il consiglio direttivo di Apicì aps ha quindi ringraziato i suoi psicologi di riferimento, Sara Peruselli, Fabio Pirrotta, Marco Marino, e non da ulti a Ermelinda Maulucci, autrice di diversi testi sulla tematica della Giftedness e la doppia eccezionalità sempre disponibile a collaborare.

A questi si aggiungono i ringraziamenti per i fondamentali contributi nell’organizzazione ai dottori Elisa Zirotti, Claudia Ghislanzoni e Fabrizio Bertini che curano con passione e competenza le tematiche e gli incontri sulla neurodiversità.

Un ringraziamento particolare alla social media manager Sarah Vilasi, già socio fondatore, che ha curato l’aspetto promozionale, la stagista Rosa Toscano per la gestione dei profili social e i soci tutti.