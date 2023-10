Controlli nel melitese: in un terreno caricatori e cartucce, in un bar si rubava la corrente

Controlli “a tappeto” dei Carabinieri nell’area del melitese dove i militari della Stazione di Roccaforte del Greco, durante dei servizi nell’area aspromontana e con la preziosa collaborazione dei Cacciatori “Calabria”, nascosto all’interno di un muro “a secco” in un terreno senza recinzioni e incolto, hanno ritrovato un sacchetto con all’interno 12 cartucce cal. 12 a pallini e due caricatori per pistola. Il tutto era in buono stato di conservazione ed è stato ovviamente a sequestro.

Proseguendo le attività, assieme al personale specializzato dell’Enel, i carabinieri della stazione di Lattarico sono entrati invece in un bar di Motta San Giovanni constatando che il proprietario aveva creato un vero e proprio allaccio abusivo che bypassava il contatore dell’energia elettrica.

Quest’ultimo ed un frammento di cavo elettrico sono stati sequestrati, mentre l’uomo, nativo di Melito di Porto Salvo, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari.