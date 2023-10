Zaino Sospeso, il Lions Club di Catanzaro dona del materiale didattico

Non lasciare nessuno indietro, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione, tassello fondamentale, le giovani generazioni che rappresentano il futuro e la speranza di ogni società. Nell’ultimo anno, l'aumento del costo della vita, per l'impennata dei prezzi di beni e servizi, sta mettendo a dura prova le famiglie italiane. Secondo un recente studio di Nomisma oltre il 46% di loro ritiene il proprio reddito appena sufficiente e totalmente inadeguato per affrontare le spese cosiddette “irrinunciabili”. Difficoltà che fanno i conti con le spese scolastiche che, secondo Federconsumatori, tra libri, trasporti, cancelleria, hanno registrato un aumento di oltre il 10% rispetto all'anno scorso.

Per supportare le famiglie, sempre più in difficoltà, Lions Italia (Multidistretto 108 Italy), la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, ha lanciato quest’anno l'iniziativa nazionale “Zaino Sospeso”, il service che vuole supportare i nuclei in difficoltà fornendo un corredo scolastico completo e adeguato, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Su tutto il territorio nazionale sono stati individuati decine di punti di raccolta – librerie, cartolibrerie, supermercati, negozi che vendono articoli di cancelleria- in cui sono stati posizionati dei contenitori per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni), quaderni.

Il Lions Club Catanzaro Host, guidato dal presidente Danilo Iannello, ha partecipato al service con grande coinvolgimento raccogliendo un ingente quantità di materiale che è stato consegnato nei giorni scorsi al monsignor Pino Silvestre, alla Chiesa del Monte, che ha provveduto alla distribuzione alle famiglie.

Il presidente, Danilo Iannello, ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento a tutti i Soci che hanno inteso collaborare al Service, ed in particolar modo alle cartolibrerie e gli esercenti che hanno offerto il loro prezioso supporto: Twins Valigeria-pelletteria; Cartoleria Pelletteria Casa Della Penna; Il Pennino; Lugar - Cartolibreria di Settimo Caroleo; Cartoleria Talarico3; AEMME 77 di Ruoppolo Francesco - (Viale Tommaso Campanella, 68); Cartolibreria Palaia Luigi; Cartolibreria LE Fotografie di Romolo Fera. Un caloroso ringraziamento viene rivolto, poi, al dottor Giuseppe Raiola che, nella sua qualità di Direttore della SOC di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Renato Dulbecco”, ha inteso contribuire donando in concomitanza numerose pubblicazioni per bambini.