Violento incidente stradale a Nicastro: morto un settantenne

Non c'è stato nulla da fare per Giuseppe Dattilo, pensionato settantenne rimasto vittima di un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Lamezia Terme, lungo una via di Nicastro.

Secondo quanto appreso fin ora, l'anziano stava guidando la sua auto, una FIat 500 d'epoca, e mentre effettuava una svolta è stato centrato in pieno da un altro mezzo, una Audi A4, sopraggiunto a velocità sostenuta. Dopo l'impatto il conducente si è subito fermato a prestare soccorso allertando anche il personale medico.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno avviato un trasferimento d'urgenza in ospedale, ma si è rivelato vano: l'anziano è morto poco dopo il ricovero. Indagano i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.