Abbattimento liste d’attesa, domenica anticipati day hospital e visite specialistiche

Continua l’attività finalizzata all’abbattimento delle liste d’attesa, avviata nei giorni scorsi dall’Asp di Catanzaro che, grazie ad un lavoro congiunto tra dipartimenti e la disponibilità del personale, è riuscita ad anticipare le visite specialistiche già prenotate, per le quali i cittadini avrebbero dovuto aspettare dei mesi.

Questa volta le prestazioni sanitarie che verranno anticipate nella giornata di domenica 3 dicembre saranno più complesse, perché andranno a riguardare anche degli interventi chirurgici programmati in day hospital.

Per domenica sono stati dunque richiamati i pazienti di chirurgia, ai quali sarà effettuato un intervento ambulatoriale e i pazienti di ortopedia a cui saranno effettuate le visite specialistiche, con l’attivazione di due ambulatori dedicati, attivi dalle 8 alle 20.

L’attività straordinaria, fortemente voluta dal generale Antonio Battistini, Commissario dell'Asp di Catanzaro, finalizzata all’abbattimento delle liste d’attesa mediante il recupero delle prestazioni prenotate, ha visto nei giorni scorsi l’adesione di 230 cittadini.

Un’azione di recupero che si è già realizzata in precedenza, nelle giornate dedicate, che si sono svolte sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 novembre all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme: in queste tre date sano state anticipate le prenotazioni già effettuate dai pazienti per visite ambulatoriali di ortopedia, chirurgia e cardiologia, le specialistiche per le quali si registrano lunghe attese in quanto c'è una maggiore richiesta da parte dei cittadini utenti.

Gli utenti sono già stati contattati dall’ufficio Cup dell’Asp di Catanzaro per anticipare la prenotazione sulla base delle agende. Si tratta del secondo step, altre simili iniziative sono previste negli altri ospedali di competenza dell’Azienda sanitaria catanzarese con l’obiettivo di abbattere le lunghe liste d’attesa.

L'organizzazione delle tre giornate è stata possibile grazie all’attivazione del reparto di Chirurgia diretto dal dottor Manfredo Tedesco, dal reparto di Ortopedia diretto dal dottor Livio Perticone e dal reparto di Cardiologia diretto dal dottor Roberto Ceravolo, con il coordinamento del dottore Antonio Gallucci e del dottore Claudio Tomasello e il supporto del Cup diretto dalla dottoressa Beatrice Felicetta.