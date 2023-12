Molinaro: “Commissione antindrangheta lavora a trecentosessanta gradi"

"E’ proseguita nella riunione della Commissione Contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa l’audizione degli Organismi di Composizione della Crisi, sulle misure di sostegno ai soggetti sovraindebitati per prevenire il ricorso, alle organizzazioni usuraie".

"La Commissione inoltre – informa un comunicato del presidente della Commissione antindrangheta Pietro Molinaro - dopo aver audito, in precedenza, l’avv. Dina Cristiani Responsabile del Servizio prevenzione della corruzione e trasparenza del Consiglio Regionale, oggi ha ascoltato l’avv. Ersilia Amatruda e l’avv. Angela Stellato rispettivamente responsabile e componente della struttura del Servizio prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta Regionale".

"Per loro stessa ammissione ritenendolo di grande importanza, hanno dichiarato come novità positiva, che per la prima volta hanno un confronto con la commissione e di questo hanno ringraziato per la sensibilità. Le responsabili, hanno riferito di una serie di iniziative, previste recentemente dalla Legge per le Amministrazioni Pubbliche, tra cui il Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) che ingloba dal 2022 tutti i piani che le Amministrazioni dovevano ogni anno, seguendo le linee guida dell’Anac, predisporre, pubblicare su apposita sezione dei siti Istituzionali e monitorare tra cui il Piano per la Trasparenza e l’Anticorruzione", ha continuato.

"In perfetta sintonia con la Commissione hanno evidenziato l’importanza di prevedere appositi fondi per eventi formativi nelle scuole secondarie in modo da permettere, alle nuove generazioni, di avere completa conoscenza di atti e misure che vengono adottate per assicurare trasparenza e prevenire la corruzione. Sulla scorta di una lettera inviata ai sindaci dei comuni, interessati negli ultimi tempi da fenomeni criminosi, è in via di predisposizione un calendario di incontri che la commissione effettuerà direttamente nei territori", ha concluso Molinaro.