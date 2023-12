Società di vigilanza “spolpata”, soldi reinvestivi in orologi e preziosi: arrestato imprenditore

Avrebbe distratto e dissipato dei beni per tre milioni e mezzo da una società di vigilanza privata dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro nel corso del 2019, con un passivo ammesso di oltre 47 milioni; falsificando anche i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari; e così facendo danneggiando i creditori,

È quanto contesta il Gip del capoluogo di regione che stamani ha firmato l’ordinanza con cui le fiamme gialle hanno proceduto all’arresto di un imprenditore, ritenuto l’amministratore di fatto dell’azienda, che è finito ai domiciliari.

Allo stesso è stato anche notificato un divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire cariche sociale in imprese e persone giuridiche per un anno.

La Procura di Catanzaro gli contesta in pratica i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale (in concorso con un’altra persona), oltre che la dichiarazione fiscale infedele e omessa e l’autoriciclaggio.

Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per un valore complessivo di circa 5 milioni.

Gli accertamenti, condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria/Gruppo Tutela Economia della Guardia di Finanza, fanno ritenere che l’imprenditore abbia presentato una dichiarazione de redditi fiscali falsa per gli anni 2016 e 2017 e non l’avrebbe affatto presentata per il 2018. Da qui una presunta evasione delle imposte sui redditi per circa un milione e mezzo di euro, e la contestazione dell’autoriciclaggio che sarebbe avvenuto col reinvestimento dei proventi considerati illeciti in attività economiche di commercializzazione di orologi e beni preziosi di lusso.