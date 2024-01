Tragedia sul lavoro a Cinquefrondi, uomo muore schiacciato dal trattore

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Cinquefrondi, dove un uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava conducendo. A quanto si apprende, la vittima stava lavorando in un fondo assieme ad altre persone quando, per motivi non ancora del tutto chiariti, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato finendo sopra al malcapitato.

Immediata la richiesta di aiuto, che ha visto giungere celermente sul posto sia il personale medico del 118 che i Vigili del Fuoco. L'intervento però si sarebbe rivelato vano in quanto l'uomo sarebbe morto sul colpo. Presenti anche Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.