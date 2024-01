Un camion si sarebbe ribaltato questa mattina, lungo la statale 18 a Curinga, per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida un un imprenditore agricolo A.G. di 53 anni morto sul colpo, mentre il passeggero che era con lui, un uomo di nazionalità straniera, è rimasto ferito.

Sul posto i sanitari del 118, l’elisoccorso ed i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.