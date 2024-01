Musica. Uscito “(re)born”, singolo d’esordio della compositrice calabrese Anna D’Elia

Anna D’Elia

Da venerdì scorso, 19 gennaio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “(re)born”, il singolo d’esordio di Anna D’Elia, compositrice e produttrice indipendente calabrese.

Il brano è interamente strumentale ed è prodotto dalla stessa D’Elia, e rappresenta la necessità dell’artista di unire musica classica ed elettronica per dar vita a “un viaggio di rinascita”.

“(re)born - commenta la stessa compositrice - è il simbolo della nostra esistenza, di come la vita possa essere oggi vittoria e domani sconfitta, senza seguire uno schema ben preciso. È quell’ossimoro che lascia un nodo alla gola: sono gli ostacoli, la gioia delle piccole cose, la sofferenza e il ritornare a respirare.”

Il brano, con forti tinte neoclassiche, si muove verso un climax costante, tra suoni di basso travolgenti e batterie sempre più incalzanti. Il tutto addolcito dagli archi (suonati da Sergio Tommasini e Christopher Wilkin) che rimangono protagonisti nel finale in cui avviene una distensione, simboleggiante la rinascita.

Il brano può essere scaricato su Spotify, a questo link Link: https://open.spotify.com/track/4Q7EELBYpenAMw4LKg72Rs

L’ARTISTA

Anna D’Elia nasce a Cosenza nel 1997. Polistrumentista, compositrice e produttrice, si appassiona alla musica grazie al rock. Inizia la sua carriera come chitarrista autodidatta pubblicando video sul web e collaborando con musicisti e artisti da tutto il mondo.

È proprio mediante le sue video cover che si avvicina all’ingegneria del suono, approfondendo negli anni tecniche di mix, mastering e produzione musicale.

Il mondo del suono la conduce verso la scoperta della musica post-rock, ambient, neoclassica ed elettronica che fa convergere costantemente nei suoi brani.

Ha scritto per diversi cortometraggi di cui ha curato sound design, composizione, mix e master ed ha già prodotto brani per altri artisti. Dal 2024 si sta concentrando sul suo progetto solista con l’obiettivo di raccogliere i propri brani in un ep.