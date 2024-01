Tragedia a Castrovillari, anziana muore dopo essere uscita di casa

Il corpo di una donna è stato rinvenuto questa mattina dai Carabinieri nelle adiacenze del fiume Alona, poco distante dai piloni di un ponte stradale. Si tratta di una anziana di Castrovillari, che - a quanto si apprende - si sarebbe allontanata spontaneamente da casa nottetempo.

A lanciare l'allarme i familiari della vittima, preoccupati in quanto non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Purtroppo però i militari hanno rinvenuto il cadavere della vittima, che è stato immediatamente posto sotto sequestro assieme all'abitazione della donna: gli inquirenti cercano ora di comprendere cosa possa essere accaduto e cosa abbia spinto l'anziana ad uscire.