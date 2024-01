Liceo del Made in Italy, al via le iscrizioni: 8 gli istituti in Calabria

A partire da questa mattina è possibile iscriversi al nuovo "Liceo del Made in Italy" per il prossimo anno scolastico, 2024-2025. La procedura, che sarà completamente online tramite la piattaforma Unica (QUI), riguarderà attualmente 92 licei a livello nazionale: un numero definito "importante" dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.

Nel dettaglio, il percorso di studio riguarderà: 17 licei in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 8 in Calabria; 8 nelle Marche; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Risultano escluse dal conteggio, però, i 22 licei della Campania, attualmente non ancora autorizzati ad erogare il nuovo percorso.

Per quanto riguarda la Calabria, le scuole autorizzate sono: il Liceo Statale "Galileo Galilei" di Trebisacce; il Liceo di Scienze Umane "Tommaso Gullì" di Reggio Calabria; il Liceo "Giuseppe Rechichi" di Polistena; il Liceo "Vito Capialbi" di Vibo Valentia; l'Istituto "Giovanna De Nobili" di Catanzaro; ed il Liceo Classico "Fiorentino" di Lamezia Terme.