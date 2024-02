Vicenda Dottore Caminiti: Corte d’Appello conferma comportamento antisindacale del Gom

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 febbraio scorso, ha accertato la natura antisindacale del comportamento messo in atto dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria nei confronti del dottor Domenico Caminiti, rappresentante della Federazione Veterinari e Medici-Fvm, sigla sindacale assistita in questa causa dall’avvocato Antonio Puliatti.

“Una sentenza che fa giustizia, che speriamo possa chiudere definitivamente una brutta pagina di ‘autoritarismo’ e che riconosce l’importante ruolo di Domenico Caminiti: un medico e un sindacalista che ha a cuore la tutela dei diritti dei pazienti e dei colleghi, di un professionista impegnato per migliorare i servizi sanitari nella nostra bistrattata regione” ha commentato Claudio Picarelli, segretario regionale della Fismu, la Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, componente di FVM.

“I suoi appelli e la sua denuncia pubblica – ha aggiunto il segretario - erano per la difesa di un bene comune, il suo impegno avrebbe meritato sostegno, attenzione e dialogo, non una sospensione da parte dell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Ora la Corte di Appello ha dato ragione a Domenico Caminiti, un medico coraggioso che ha passato per questo episodio anni di disagi e preoccupazione. È stata fatta giustizia!”, ha concluso Picarelli.