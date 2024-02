Scontro fatale sulla Statale 107: un morto e due feriti a Cosenza

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa notte a Cosenza, in un tratto della Strada Statale 107. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, che per motivi ancora in fase di accertamento si sono scontrate tra di loro a velocità sostenuta.

Nello scontro ha perso la vita una ventiseienne di Rovito, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto è prontamente giunto il personale medico del 118, assieme alla Polizia Stradale ed ai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due veicoli coinvolti avrebbe sbandato finendo per scontrarsi con l'altro mezzo.

Presente anche personale dell'Anas per la messa in sicurezza della strada.