Rispetta la tua vita: a Cosenza screening gratuito per la prevenzione del tumore del colon retto

Proseguono le iniziative del progetto “Il Rotary per la salute” promosso dal Rotary Club Cosenza Sette Colli allo scopo di sensibilizzare il territorio alla conoscenza e alla prevenzione delle più comuni problematiche di carattere sanitario.

Tra queste vi è senza dubbio il tumore del colon retto, una malattia dovuta alla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa che riveste l’ultima parte dell’intestino.

Secondo l’ultimo rapporto diffuso dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), si tratta della terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne, ed è purtroppo in crescita rispetto allo scorso anno, con un numero di nuovi casi stimato in 50.500 (26.800 negli uomini e 23.700 nelle donne).

Per questo, una corretta attività di prevenzione è quanto mai necessaria. Ed è proprio in questa scia che si indirizza l’iniziativa dal titolo “Rispetta la tua vita” che il Sette Colli ha inteso promuovere in partnership con l’Assessorato alla Sanità del Comune di Cosenza, la locale Azienda Sanitaria Provinciale, l’Aft Kos, il Poliambulatorio Ginecos, il Laboratorio di Analisi Cliniche Perugini, le farmacie Aiello Giuseppe, Lourdes e Stumpo, la Fedaiisf (Federazione Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco) e l’Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare).

A Cosenza, nelle giornate di oggi, Sabato 17 (in Piazza Kennedy), e Sabato 24 Febbraio (in Piazza Carratelli, vicino alla Fontana di Giugno), dalle 9.30 alle 13 verrà allestito un gazebo presso il quale i volontari del Rotary Club Cosenza Sette Colli illustreranno le principali problematiche legate al tumore al colon retto, allo scopo di sensibilizzare i cittadini presenti sulla problematica oncologica. L’iniziativa è indirizzata in special modo a uomini e donne in età compresa tra i 45 e i 50 anni. Chi tra loro intenderà sottoporsi a screening potrà rivolgersi nei prossimi giorni all’AFT Kos di Via Luigi Fera 166 a Cosenza.

Un interessante momento di educazione sanitaria che ben si inserisce nelle attività del Rotary Club Cosenza Sette Colli, impegnato sin dalla sua costituzione nel proprio percorso al servizio del territorio.