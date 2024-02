Assemblea Aigae: a Cleto il raduno delle Guide Ambientali Escursionistiche calabresi

È in programma per venerdì 23 e sabato 24 febbraio l'assemblea regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Calabresi associate ad AIGAE. Ad ospitare questo appuntamento sarà Cleto, in provincia di Cosenza, conosciuto come il comune dei due castelli che si sta preparando ad accogliere a meglio i soci provenienti da ogni parte della regione.

Aigae, con le sue 3500 guide che operano su tutto il territorio nazionale e con più di 30 anni di storia alle spalle, è una realtà che forma professionisti che si occupano di eco-turismo e di educazione ambientale.

“Le assemblee sono appuntamenti molto importanti e che Aigae reputa fondamentali per rafforzare il rapporto con i propri soci” dichiara il coordinatore calabrese Andrea Laurenzano.

“Momenti di discussione e confronto – precisa - per coordinare al meglio le attività di promozione della nostra regione ma non solo, servono anche a mettere in contatto guide che operano in diverse aree ma che possono creare rete condividendo competenze, conoscenze e idee”.

“La Calabria è una regione molto varia anche dal punto di vista naturalistico - continua Laurenzano - e custodisce luoghi meno conosciuti ma per questo non meno importanti e quindi necessitano della giusta attenzione e valorizzazione. Da questa consapevolezza nasce l'idea di organizzare i nostri incontri anche al di fuori delle riserve, parchi regionali e nazionali e, vista anche la disponibilità mostrata da parte dell'amministrazione comunale e del giovane sindaco Armando Bossio, che ringrazio, abbiamo programmato questa due giorni che ci vedrà scoprire il territorio di Cleto durante i nostri lavori”.

“Per noi è stato importante aprire una collaborazione con un'associazione come Aigae - dichiara invece il sindaco Bossio - e ringrazio il coordinatore regionale e tutti i soci che parteciperanno. Il nostro territorio, come tanti altri, deve costruire il proprio rilancio economico individuando la vocazione naturale del luogo e la nostra si basa su un turismo sostenibile, culturale e naturalistico. Un'idea che ormai da due anni, dall'inizio del nostro mandato, sta prendendo forma con varie iniziative e dare spazio ad incontri del genere rappresenta un altro tassello”.

Nella prima giornata sarà il castello angioino di Savuto ad ospitare l'assemblea che verrà arricchita da una piccola degustazione di prodotti locali e da una passeggiata nel borgo, per poi concludersi in serata con una cena a base di piatti della tradizione.

Il secondo giorno i lavori continueranno a Cleto con l'escursione dal titolo “Petramala, il borgo di pietra”, associata ad un'attività formativa sul tema della sicurezza in natura.