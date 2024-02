A Paola il progetto di “Sicurezza stradale”

Giovedì 22 febbraio avrà luogo in corso Roma a Paola il progetto “Sicurezza Stradale”, che vedrà coinvolti gli studenti delle classi Quarte dell’Iis Pizzini-Pisani della cittadina tirrenica. Il programma è stato curato dalla professoressa Ilda Botta in collaborazione con la Polizia Stradale di Roma e Paola. "Quest'iniziativa si propone di sensibilizzare gli studenti sull'importanza di comportamenti responsabili alla guida e sulla prevenzione degli incidenti stradali", dicono questi ultimi.

"Ogni giorno accadono tragici incidenti sulle nostre strade a causa di comportamenti alterati dovuti all'abuso di alcol. Il progetto include l'utilizzo di simulatori per far vivere ai nostri studenti l'esperienza di guidare sotto l'influenza dell'alcol. Tramite questa prova coinvolgente, i ragazzi potranno comprendere gli effetti devastanti dell'ebbrezza sulla capacità di guida e l'importanza del rispetto del Codice della Strada", sottolineano.

La professoressa Botta, promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato: “La sicurezza stradale è un impegno comune per tutti noi e insieme possiamo fare la differenza. Un particolare ringraziamento alla Dirigente Scolastica Miriam Curti per l'attenzione rivolta a questo evento”.