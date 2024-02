Torre Melissa, camion colpisce mezzo al lavoro su bordo strada: grave un operaio

Un grave incidente si è verificato poco fà lungo la Strada Statale 106 nel comune di Torre Melissa, dove un autoarticolato in transito avrebbe urtato il cestello elevatore di un mezzo fermo a bordo strada, impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione pubblica.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'autista del mezzo non si sarebbe reso conto dei lavori - che tuttavia erano segnalati - e dunque non avrebbe adeguatamente rallentato, centrando in pieno il braccio meccanico.

Purtroppo, in quel frangente, nel cestello si trovava al lavoro il titolare 32enne della ditta, N.C., che dopo l'urto del camion è caduto da un'altezza considerevole schiantandosi a terra.

Immediata la richiesta di aiuto, viste le condizioni apparse subito gravi: i sanitari del 118 hanno trasferito d'urgenza il malcapitato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Catanzaro.