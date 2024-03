Giornata Internazionale della Donna, la cittadella si illumina di rosa

La Cittadella regionale “Jole Santelli”, nella ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, si illumina di rosa per tre giorni, dal 6 all’8 marzo. L’iniziativa, denominata “Diversi nel genere, pari nelle opportunità”, è stata promossa dal comitato unico di garanza della giunta della Regione Calabria, per sostenere la campagna regionale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle politiche di genere.

"L’8 marzo deve considerarsi una giornata di bilanci e di riflessione per fornire all’amministrazione e alla società civile utili suggerimenti per promuovere interventi volti a sviluppare e sostenere la cultura delle pari opportunità tra le lavoratrici e i lavoratori attraverso forme di informazione e comunicazione, finalizzate alla realizzazione di un’organizzazione del lavoro sempre più inclusiva e rispettosa della parità di genere, che valorizzi il capitale umano, il valore dell’esperienza, la cultura del benessere organizzativo" si legge in una nota del Comitato.

"Attraverso la pianificazione delle azioni positive, da realizzare con il supporto dell’assessorato al personale guidato da Filippo Pietropaolo, il comitato si prefigge di dare il proprio contributo mediante l’attuazione di idonee misure volte a rimuovere eventuali ostacoli alla piena ed effettiva parità tra donne e uomini, nonché favorendo, ove sussista la necessità, il riequilibrio del divario fra generi, attraverso la promozione dell’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali in cui esse sono sottorappresentate, con il precipuo obiettivo di rispettare la dignità personale, indispensabile per creare un sano ambiente di lavoro e realizzare le proprie aspettative personali" prosegue. "La valorizzazione professionale delle persone e il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la realizzazione delle pari opportunità, al fine di accrescere l’efficienza e, quindi, l’efficacia dell’azione amministrativa".

Il comitato unico di garanzia ringrazia il presidente Occhiuto e l’assessore Pietropaolo "per aver accolto con entusiasmo tale iniziativa che, seppur simbolica, rappresenta un modo per rendere visibile e concreto l’impegno quotidiano profuso per contrastare il divario di genere, evidenziando, altresì, che all’interno dell’amministrazione regionale i dati rilevati sono molto confortanti, in quanto emerge un rispettoso equilibrio di genere".