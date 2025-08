Trovato in una scarpata il corpo del medico lametino Antonio Blaganò

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio, è stato ritrovato il corpo del medico lametino scomparso il 24 luglio a San mango d'Aquino (QUI).

Grazie all'aiuto dei cani molecolari, Antonio Blaganò (67 anni) è stato individuato, purtroppo, privo di vita, in una scarpata in località Galasso, in un canneto lungo la fiumara del Savuto.

Qualche giorno fa, i familiari avevano lanciato un appello (QUI), temendo che non si trattasse di un allontanamento volontario. Al momento nessuna pista è esclusa, le forze dell'ordine stanno continuando ad indagare, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

(Notizia in aggiornamento)