Catanzaro. Alla Casa delle Culture si presenta il libro “Quale Europa”

Prende il via da Catanzaro il “tour” che il Forum Disuguaglianze e Diversità ha promosso in occasione della pubblicazione del libro “Quale Europa”, Donzelli Editore, che costituisce un’occasione per riflettere sul peso e il significato del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Ad ospitare e promuovere questa presentazione - che si terrà il 4 aprile alle ore 18 nella Casa delle Culture in Piazza Prefettura a Catanzaro - è il Circolo Placanica, che non ha voluto perdere l’occasione per celebrare in Città il ventennale dall’inizio delle sue attività culturali.

Sarà presente l’Editore, Carmine Donzelli, e accanto a lui nell’illustrare i contenuti di questa densa pubblicazione sarà Elena Granaglia, curatrice del libro e Docente di Scienze delle Finanze, e Fabrizio Barca, già Ministro per la Coesione territoriale nel Governo Monti e Co-coordinatore del Forum DD.

“Tra gli argomenti che il Direttivo del Circolo Placanica ha chiesto agli illustri ospiti di portare all’attenzione della cittadinanza ci sono il Welfare (argomento ineludibile, soprattutto nella nostra Regione), e le prospettive sociali ed economiche che un Regionalismo rivisto potrebbe comportare, in un momento in cui sembra venire meno quello spirito di uguaglianza e coesione che la nostra Costituzione tenderebbe invece a custodire ed enfatizzare”, afferma il presidente del Circolo Placanica Venturino Lazzaro, Presidente del Circolo Placanica, al quale è affidato il compito di introdurre e moderare questo incontro, che si terrà il 4 aprile alle ore 18 presso la Casa delle Culture in Piazza Prefettura a Catanzaro.

“L’evento segna il ritorno del Circolo su tematiche da sempre vicine agli interessi culturali di soci ed amici – spiega ancora Lazzaro - ed ha come obiettivo quello di stimolare e promuovere una discussione e un confronto, con interlocutori di chiara competenza, su argomenti che segnano la nostra vita sociale, sulla quale incideranno in modo rilevante gli assetti che le elezioni daranno alla nuova Europa. Invitiamo i nostri concittadini a partecipare alla discussione”.