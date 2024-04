Incidente sul lavoro nel cosentino, si ferisce alle gambe mentre usa la motozappa

Grave incidente sul lavoro questa mattina ad Amendolara, dove un uomo è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori mentre utilizzava una motozappa. L'incidente si è verificato su un terreno agricolo all'interno del podere di proprietà della medesima famiglia: a lanciare l'allarme la moglie ed i figli, che hanno subito allertato il 118.

Giunti sul posto con una ambulanza, però, i sanitari hanno notato la gravità della situazione allertando così l'elisoccorso. L'uomo è stato dunque stabilizzato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Cosenza, dove è ora ricoverato per le cure del caso. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.