Villa San Giovanni, tenta il suicidio in diretta sui social: salvato dagli agenti

Un quarantottenne di Villa San Giovanni è stato salvato dagli agenti del commissariato locale, intervenuti dopo aver visionato un video in diretta nel quale l'uomo minacciava di suicidarsi. Una situazione delicata che poteva trasformarsi in tragedia, e che si è verificata nei giorni scorsi proprio nel comune reggino.

Da quanto ricostruito, l'uomo non avrebbe accettato la fine della propria relazione con una donna, e per questo motivo, armato di coltello, aveva parcheggiato la propria auto in località Santa Trada, al ciglio di un dirupo. Li aveva iniziato una diretta social su TikTok, riprendendosi mentre si puntava il coltello alla gola e minacciava di farla finita.

Il video è stato prontamente intercettato dalla sala operativa, e nel giro di pochi minuti è stato possibile individuare il punto preciso in cui si era recato il soggetto. Sopraggiunta una volante, gli agenti sono riusciti ad afferrare e bloccare l'uomo sfruttando un finestrino aperto della sua auto, evitando così che potesse farsi del male.

Sul posto è intervenuto anche personale medico del 118 per un primo accertamento, che ha poi trasferito il malcapitato in ospedale per ulteriori accertamenti.