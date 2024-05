Crotone. Accende fuochi pirotecnici nel quartiere Acquabona, denunciato

Un crotonese di 20 anni è stato denunciato dalla polizia per accensione ed esplosioni pericolose, norma che punisce chiunque accenda fuochi d’artificio senza una licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo una via pubblica o in direzione di essa.

Nel corso di un consueto controllo sul territorio, eseguito nel quartiere Acquabona, gli agenti delle volanti hanno sorpreso il giovane che aveva appena acceso una miccia collegata ad una batteria di fuochi pirotecnici, a pochissima distanza da case ed alberi, creando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

Pertanto, dopo aver messo in sicurezza gli artifizi e averli sequestrati, i poliziotti hanno deferito il 20enne, in stato di libertà, alla Procura di Crotone.