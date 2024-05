Tragedia sfiorata a Sellia Marina: cucinotto esplode dopo fuga di gas, due feriti

Attimi di paura a Sellia Marina, dove a ridotto dell'ora di pranzo è stata avvertita una forte esplosione. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che già alle 12:25 hanno raggiunto Via dei Navigatori - poco distante dalla stazione dei Carabinieri - dove era stata riportata un'esplosione in un giardino privato.

Secondo quanto ricostruito nel corso dell'intervento, l'esplosione si sarebbe verificata a causa di una fuga di gas avvenuta all'interno di una cucina realizzata esternamente, in una struttura di infissi e vetrate. Al momento di accendere un fornello (verosimilmente per iniziare a cucinare) il gas si è innescato provocando una violenta esplosione nella quale sono rimaste ferite due persone.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i vicini Carabinieri ed il personale medico del 118, che dopo un primo controllo ha trasferito i malcapitati in ospedale per maggiori accertamenti. Non sarebbero in pericolo di vita. Sono ora in corso i controlli ed i rilievi per tentare di capire come sia potuta avveniva la fuga di gas, che avrebbe potuto avere effetti ben più devastanti.