Auto e camioncino si scontrano sull’A2, un morto e due feriti gravi

Una persona deceduta ed altre due ferite gravemente è il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

La tragedia lungo la corsia sud, al km 270+100, circa due chilometri prima dello svincolo di Rogliano, nel cosentino, dove due mezzi, un’automobile ed un camioncino si sono scontrati verso le 10:30 per cause che sono evidentemente ancora in fase di accertamento.

Per estrarre la vittima e gli altri malcapitati dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Cosenza, e che dopo aver recuperato hanno affidato i feriti alle cure del personale sanitario del Suem118 che hanno trasferito quest’ultimi in ospedale tramite un elisoccorso fatto intervenire prontamente.

I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il sito e i due veicoli. Sul posto presente anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Il traffico è attualmente bloccato nel tratto interessato dal sinistro sino al termine delle operazioni.