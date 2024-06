Nessuna candidatura alle elezioni, commissariato il Comune di Melissa

Il Comune di Melissa

Il Prefetto di Crotone, nella giornata di oggi, ha nominato Francesco d’Alessio commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Melissa.

La nomina di d’Alessio, che è Viceprefetto Vicario nell’ufficio territoriale di Governo del capoluogo pitagorico, è conseguente alla mancata presentazione di candidature, il 10 e 11 maggio scorso, come adempimento propedeutico alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi dell’ente e svoltesi in quest’ultima tornata dell’8 e 9 giugno.

Questa circostanza aveva già indotto il Prefetto a revocare i Comizi elettorali con riferimento al solo Comune di Melissa. L’assenza degli Organi politico-amministrativi venutasi a determinare rientra pertanto tra le ipotesi con cui le norme affidano al Commissario prefettizio il compito di condurre l’Ente locale al primo turno elettorale utile.