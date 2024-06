La Cciaa di Cosenza presenta Statuto e nuovo regolamento della Camera Arbitrale

Il prossimo 17 giugno, la Camera di commercio di Cosenza presenta lo Statuto e il nuovo Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” e, con l’occasione, organizza un evento di divulgazione e approfondimento sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con l’intervento dei Presidenti dei tribunali della provincia e di esperti nazionali del settore.

L’evento rappresenta un importante incontro rivolto alle imprese, professionisti e dipendenti pubblici del territorio, per discutere delle criticità legate ai tempi della giustizia e delle opportunità offerte dagli strumenti alternativi messi a disposizione dall’ordinamento. L’obiettivo è quello di riflettere su soluzioni innovative per decongestionare il sistema giudiziario, con benefici per tutta la collettività.

Ricorrere a questa tipologia di strumenti, infatti, comporta un notevole risparmio sia di tempi (per ottenere il passaggio in giudicato della sentenza potrebbero occorrere anche dieci anni) sia di costi (è sicuramente più economico avviare un arbitrato o una mediazione piuttosto che rivolgersi alla giustizia ordinaria).

Il sistema camerale e la CCiaa brutia, in particolare, sono da sempre impegnati nella promozione e diffusione degli strumenti alternativi di giustizia. La Camera Arbitrale “Costantino Mortati”, è l'unico organismo presente in Calabria ed uno dei pochissimi in tutto il Sud Italia, presso cui è possibile avviare una procedura regolamentata di arbitrato, alla presenza di professionisti qualificati e con la possibilità di ottenere un lodo definitivo, assimilabile in tutto e per tutto ad una sentenza di primo grado.

L’incontro, aperto dai saluti del Presidente Klaus Algieri, ospiterà gli interventi di Tommaso Calderone, Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati; Giovanni Ardizzone, Presidente Comitato Esecutivo Camera Arbitrale Costantino Mortati; Mariarosaria Savaglio, Giudice del Registro; Sandro Pettinato, Vice Segretario Generale Unioncamere; Giulio Nardo, Responsabile scientifico ente di formazione camerale.