Calcio, Serie B. Paolo Morganti è il nuovo direttore generale del Catanzaro

Paolo Morganti

Paolo Morganti è il nuovo direttore generale dell’Us Catanzaro 1929, formazione che milita nel campionato di serie B. Il presidente delle aquile giallorosse, Floriano Noto, ha deciso di affidarsi dunque all’ex manager della Juventus che negli ultimi quattro anni ha ricoperto per la società bianconera la funzione di Football department organization manager, occupandosi della gestione organizzativa delle attività “Area football” e, tra l’altro, della direzione dei centri sportivi Continassa e Vinovo e della scuola Juventus.

Quarantacinque anni il prossimo novembre, Morganti è stato anche direttore generale del Novara, squadra con la quale ha militato come calciatore.

“Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura – ha affermato – e ringrazio il presidente Noto per la fiducia che ha riposto in me. So che la società ha messo in piedi, in questi anni, un progetto serio e oculato grazie al quale sono arrivati risultati importanti. Non vedo l’ora di cominciare partendo, come è giusto che sia, da quei valori di identità e territorio che la squadra e la società deve tutelare ed esaltare”. Morganti si lega all’Us Catanzaro per due anni.