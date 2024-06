Innovazione e Formazione: il successo della collaborazione tra Arredo Inox e l’Ipsia Crotone

In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, la scuola è chiamata a rispondere a nuove sfide educative, preparando gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro con competenze concrete. L’Istituto Professionale Industria e Artigianato (I.P.S.I.A.) A. Barlacchi di Crotone, con la Dirigente Prof.ssa Serafina Rita Anania, da sempre impegnato in questo obiettivo, ha trovato un prezioso alleato nell’azienda crotonese Arredo Inox Srl, guidata da Alessandro Cuomo.

Grazie a un progetto innovativo finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Arredo Inox Srl ha offerto corsi specialistici pomeridiani agli studenti dell’I.P.S.I.A. Progettati per coniugare teoria e pratica con un forte legame al territorio e alle sue realtà produttive, questi percorsi hanno rappresentato una risposta efficace alle esigenze del mercato del lavoro. L’esperienza con Arredo Inox Srl ha permesso agli studenti di affrontare trasversalmente quanto appreso a scuola e quanto vissuto all’interno dell’azienda, arricchendo il loro percorso formativo. Dopo un primo incontro introduttivo all’interno della scuola a metà aprile, gli studenti hanno partecipato a sessioni in azienda, alternando teoria e pratica.

Questa metodologia, che si allinea con le moderne pratiche didattiche, ha trasformato i docenti in facilitatori e mediatori, lasciando agli studenti il ruolo di protagonisti attivi nel processo di apprendimento. Il progetto ha ricevuto un’accoglienza entusiastica sia da parte degli studenti che degli insegnanti. Gli studenti, da parte loro, hanno dimostrato un crescente interesse e una partecipazione costante ai corsi pomeridiani, testimoniando l’efficacia di questo approccio innovativo.

“Nonostante i fondi del PNRR non siano eterni, il successo di questo progetto ci motiva a cercare soluzioni sostenibili per il futuro - ha spiegato il Prof. Alessandro De Rosa - L'obiettivo è creare un punto d'incontro duraturo tra le esigenze delle aziende locali e l'offerta formativa della scuola.”

Durante l’incontro finale, tenutosi all’interno dell’aula magna dell’Istituto, i ragazzi hanno espresso il loro apprezzamento per l'opportunità di partecipare a questo corso, evidenziando come l’esperienza pratica abbia arricchito il loro percorso di studi e migliorato la loro comprensione. Anche i docenti hanno sottolineato l’importanza di tali progetti per motivare gli studenti e prepararli al meglio per il futuro. I feedback ricevuti suggeriscono che queste iniziative dovrebbero essere incrementate, offrendo a sempre più studenti la possibilità di beneficiarne.

Arredo Inox è orgogliosa di aver contribuito a questo successo e si impegna a continuare a collaborare con le istituzioni locali per offrire opportunità formative che possano rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e valorizzino le risorse del territorio.