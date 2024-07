Unical, parte la fase di ammissione standard per le lauree triennali e magistrali

Dopo la procedura di ammissione anticipata, l’Unical apre le porte del campus ai giovani per l’avvio della fase standard per le iscrizioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2024/2025.

Dal 15 luglio al 30 agosto, infatti, sarà possibile presentare domanda per i quasi 4.000 posti disponibili, che si aggiungono agli oltre 2200 già assegnati nella fase di ammissione anticipata, ed a quelli (oltre 500) previsti per i corsi a numero programmato nazionale.

Due i nuovi corsi di studio che ampliano ulteriormente i 39 dell'offerta formativa, concepiti considerando le esigenze emergenti dalla società e dal contesto lavorativo: si tratta di “Scienze e tecnologie per le attività motorie e sportive” e “Ingegneria biomedica”.

L'Università della Calabria è un luogo di riconosciuta qualità accademica, come attestato anche dalle recenti classifiche sui migliori atenei al mondo, che ha saputo mettere al centro lo studente per permettergli di vivere appieno la vita del campus: posto alloggio, borse di studio, che sono state anche aumentate nell’importo per l’anno accademico 2024/2025 per fornire un sostegno economico concreto, servizio mensa offerto in spazi ampliati e rinnovati, contributi per favorire la mobilità internazionale, rassegne culturali, momenti di aggregazione e socialità, cinema, attività sportive negli impianti del CUS.

“L'Università della Calabria è pronta ad accogliere tutti gli studenti – ha dichiarato il rettore Nicola Leone - che desiderano intraprendere un percorso formativo di eccellenza, grazie a corsi di laurea innovativi e al passo coi tempi ed al qualificato corpo docente che si è arricchito sempre più di studiosi di fama nazionale ed internazionale, interessati ad insegnare all'Unical. L'ambiente stimolante del campus, inoltre, offre molte opportunità di apprendimento e servizi per la nostra comunità accademica. Il nostro ateneo, così come confermato dai più prestigiosi ranking universitari, rappresenta un'eccellente opportunità per costruire un solido futuro nella ricerca e nel mondo del lavoro.”

La domanda di ammissione deve essere compilata on line, a partire dal 15 luglio e fino alle ore 14 del 30 agosto, su unical.esse3.cineca.it.