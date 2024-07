Madonna dello Scoglio, Calabrese: “Regione investe sul turismo religioso”

"Il nulla osta del Vaticano alla venerazione della Madonna dello Scoglio è un avvenimento storico e significativo per la Chiesa, i fedeli e per tutta la comunità". Così in una nota - a latere di una conferenza stampa svolta questa mattina - l'assessore regionale Giovanni Calabrese, che prosegue: "La Calabria avrà un altro luogo mariano riconosciuto ufficialmente, ciò significa rafforzare la fede grazie alla devozione di Fratel Cosimo sempre vicino ai fedeli".

"Dopo 56 anni la Chiesa ha ufficialmente riconosciuto il valore spirituale e pastorale dell’esperienza dello Scoglio a Santa Domenica di Placanica. Con il decreto del 5 luglio 2024, approvato da Papa Francesco, il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede ha concesso il Nihil Obstat, il più alto livello di riconoscimento per un fenomeno religioso" afferma Calabrese. "Questo riconoscimento, ottenuto con grande impegno, permetterà di organizzare pellegrinaggi, raduni ed incontri di preghiera".

"Nei prossimi giorni sarà proprio il Presidente ad annunciare un finanziamento importante per il territorio che interesserà la struttura del Santuario e le infrastrutture" annuncia in conclusione. "Il santuario è meta per molti fedeli ed è un luogo di interesse turistico religioso per cui insieme alla Regione saremo pronti anche a potenziare i servizi per accrescere il turismo religioso".