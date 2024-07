Tragico scontro a Cirò Marina: motociclista sbalzato per 20 metri, muore sul colpo

Angelo Pio Campolongo

Uno scontro frontale tra un’auto ed una moto è costata la vita ad un 30enne originario di Cassano allo Ionio ma residente a Cirò Marina, Angelo Pio Campolongo.

La tragedia ieri sera, poco dopo la mezzanotte, nella popolosa cittadina del crotonese. La vittima, a bordo della moto, con indosso il casco, stava percorrendo il centro abitato quando all’altezza dell’incrocio con via Kennedy, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andato ad impattare contro una utilitaria alla cui guida c’era una donna, anche lei di Cirò.

Campolongo, secondo quanto appreso, è stato sbalzato dalla due ruote finendo a circa una ventina di metri dal luogo dello scontro morendo sul colpo.

Immediato l’arrivo dei soccorritori, rivelatosi inutile mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale che hanno eseguito i rilievi ed a cui spetterà l’onere di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il 30enne, sposato da circa un anno e padre di una bimba di pochi mesi d’età, lavorava in un autolavaggio. Comune, in segno di lutto, ha annullato la festa della bandiera blu che era prevista per oggi.