Sul treno per Paola irregolari e con bici rubata: denunciati due stranieri

Nella giornata di ieri - martedì 23 luglio - alla stazione di Paola, due persone che stavano salendo sul vagone, hanno attirato l'attenzione del Capotreno, a causa del loro atteggiamento tipico dello stato di ebrezza.

Tempestivo l'intervento della Polfer, che ha fatto scendere i soggetti portandoli nei loro uffici. Gli agenti, dopo approfonditi controlli, hanno scoperto che i due uomini, stranieri ed irregolari, avevano vari precedenti penali e su uno pendeva un decreto di espulsione dal territorio dello Stato Italiano.

Oltretutto, con loro avevano anche una bici elettrica, risultata rubata il giorno prima a Sapri, in provincia di Salerno. Dopo i vari indizi a carico, i due uomini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per ricettazione, oltraggio, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, nonché per inottemperanza ad un precedente ordine del Questore di Modena a lasciare il paese entro sette giorni.

Inoltre, in accordo col personale dell’Ufficio Immigrazione, sono stati sottoposti ad un’ulteriore espulsione prefettizia, ordinata del Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, a lasciare il territorio nazionale il tempo di una settimana.