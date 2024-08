Catanzaro: si riposa sul materassino, viene spinto troppo al largo: soccorso

È stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera dopo essere finito troppo a largo in mare mentre era disteso su di un materassino gonfiabile, non riuscendo più a fare ritorno a riva autonomamente. Una brutta disavventura fortunatamente a lieto fine quella di un giovane bagnante, conclusasi solo con un brutto spavento.

Il tutto si è svolto attorno alle 17:30 di ieri, 8 agosto, quando una prima telefonata alla sala operativa riferiva di un bagnante in difficolta in località Giovino di Catanzaro Lido: questo, sospinto a largo dal vento, non riusciva più a tornare a riva chiedendo aiuto.

Immediata l'uscita in mare della motovedetta CP 769 della Guardia Costiera dislocata proprio nella marina catanzarese, che ha così rapidamente raggiunto il malcapitato facendolo salire a bordo, e fornendogli le prime cure del caso. Dopo pochi minuti il giovane è stato trasferito sano e salvo sulla terra ferma, dove ad attenderlo c'erano i familiari in evidente apprensione.