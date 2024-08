Amendolara. Danilo Rea in concerto nel magnifico scenario della Torre Spaccata

Torna a vestirsi con l’abito da sera la famosa Torre Spaccata di Amendolara, costruita nel ‘500, a pochissimi metri dal mare, per l’avvistamento dei turchi e diventata nei secoli il simbolo del “Paese delle Mandorle” proprio per la sua caratteristica spaccatura nel mezzo.

Sabato prossimo, 24 agosto, alle 21, ai piedi della Torre, è previsto uno degli eventi principali dell’Estate per l’Alto Jonio Cosentino e sicuramente l’appuntamento clou del cartellone estivo di Amendolara.

Fari puntati sul famoso pianista di fama internazionale, Danilo Rea, che con la narrazione teatrale di Barbara Bovoli e la meravigliosa voce della cantante Oona Rea, figlia di Danilo, porteranno in scena “La vera storia di Billie Holiday”, cantante icona della storia del jazz, in prima linea per la difesa dei diritti civili dei cittadini afroamericani.

L’evento, ad ingresso gratuito, è realizzato e finanziato da “Mediterraneo Interiore”, l’associazione di promozione sociale guidata da Antonio Pagano; pensato in sinergia con l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Maria Rita Acciardi e patrocinato dal Comune.

Una serata di spessore, in riva a quel mare Jonio tanto caro a UIisse, che si propone – come nel leit motiv di Mediterraneo Interiore – di rilanciare format culturali in luoghi di interesse artistico. L’appuntamento, che prende il nome di “Jazz diVino”, sarà vivacizzato - per chi lo desidera - dalla degustazione di vini.

Dai templi di Paestum alla Torre Spaccata di Amendolara! Proprio nel famosissimo parco archeologico campano, Danilo Rea è stato protagonista, pochi giorni addietro, del memorabile spettacolo “Napoli e Jazz” con Peppe Servillo.

Rea che vanta collaborazioni con Mina, Gino Paoli, Baglioni, Pino Daniele, Gianni Morandi, Renato Zero, Cocciante, Rino Gaetano, Fiorella Mannoia, Celentano, solo per citarne alcuni, è dunque pronto ad incantare il pubblico con il suo pianoforte. Proprio con la Mannoia l’anno scorso ha firmato una tournée che ha riscosso un enorme successo lungo tutto lo Stivale.

Sulle note di Danilo Rea, l’attrice Barbara Bovoli ripercorrerà la vita di Billie Holiday dall’infanzia, le ristrettezze economiche, la fame, gli abusi, sino agli esordi e al successo.

La talentuosa voce di Oona Rea completerà il quadro musicale abbracciato da una scenografia naturale mozzafiato che rende la Torre Spaccata un originale anfiteatro tra le acque cristalline del Mar Jonio e il cielo stellato di Amendolara.