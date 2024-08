Papa Francesco benedice le corone realizzate da Affidato per la Madonna di Porto Salvo

Ieri, mercoledì 28 agosto, il maestro Michele Affidato, orafo della Santa Sede, ha incontrato nuovamente Papa Francesco per la benedizione delle nuove corone realizzate per la statua della Madonna di Porto Salvo in Bagnara.

Opere che il prossimo 27 settembre, in occasione della grande festa religiosa della comunità di Marinella di Bagnara Calabra, nel corso di una solenne celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova Mons. Fortunato Morrone, saranno al centro del sacro rito dell’incoronazione.

Le corone che saranno poste sul capo della del Bambinello e della Madonna sono frutto della raccolta dell’oro votivo offerto dai fedeli durante una emozionante cerimonia svoltasi lo scorso 13 luglio.

La fusione dell’oro, eseguita da Affidato, affiancato dal figlio Antonio e dai suoi collaboratori, ha rappresentato un momento di profonda devozione per la comunità.

L’opera, carica di significato spirituale e culturale, è destinata a rinnovare il legame profondo tra la comunità di Bagnara Calabra e la Madonna, celebrando così una tradizione secolare che unisce arte sacra e religiosità popolare.

All’incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro, erano presenti il Parroco Don Pasquale Lombardo, il seminarista Antonino Battaglia e lo stesso Michele Affidato, accompagnati da numerosi fedeli che non hanno voluto mancare a questo storico evento.

Affidato dopo aver stretto la mano al Pontefice non ha voluto far mancare il suo augurio per l’imminente ed importante viaggio in Asia e Oceania che il Papa dovrà compiere.

Quello di ieri rappresenta un ulteriore segno di riconoscimento per l'arte e la maestria di Michele Affidato ormai riconosciuto come “l’orafo dei Papi”.

Da anni Affidato realizza opere di arte sacra, ha lavorato per Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, autorità religiose e per Santuari e Chiese di tutto il mondo.

Non ultimo, il prestigioso incarico ricevuto dalla Segreteria di Stato Vaticano di realizzare delle sculture ispirate al Magistero Pontificio di Papa Francesco, opere che il Santo Padre fa dono ai Capi di Stato, di Governo e autorità religiose provenienti da tutto il mondo. Le formelle scultoree realizzate trasmettono messaggi di pace, di amore e di solidarietà, temi cari al Santo Padre, raffiguranti il "Dialogo tra le Generazioni", “l'Accoglienza e Fraternità" e la "Cura del Creato”.

Per quanto realizzato il maestro Affidato è stato ricevuto insieme a tutta la sua famiglia in Udienza privata nel Palazzo Apostolico. "Portare al Santo Padre le corone destinate alla Madonna di Porto Salvo è un onore immenso, non solo per il valore artistico dell'opera, ma soprattutto per il significato spirituale che racchiude - commenta Michele Affidato - attraverso queste creazioni, vogliamo testimoniare il nostro impegno a questa forma d’arte, la nostra fede e il nostro impegno a servizio della comunità e della Chiesa. Ringrazio il parroco e tutti i fedeli per la fiducia riposta nella mia persona. È un privilegio contribuire alla bellezza del simulacro della Madonna, che rappresenta un patrimonio artistico e spirituale della nostra regione."