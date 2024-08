Si concluderanno a Cetraro le attività del Flag “Perla del Tirreno”

Si concluderanno a Cetraro, sabato 7 settembre, le attività istituzionali del Flag “Perla del Tirreno”. In Piazza San Marco, in concomitanza con la festa del gelato artigianale, l'ente del presidente Gabriella Luciani è infatti promotore di Una Vita per il mare, evento che rientra nel progetto Azzurro di Calabria, che da Agosto promuove - con ottimi risultati ed un importante rientro di immagine per la Regione Calabria - la pesca, il comparto ittico e i pescatori, unendo spettacolo, show cooking, momenti istituzionali e promozione turistica a sostegno dei territori.

Una Vita per il mare rappresenterà un momento di bilanci, ma anche di opportunità utile a promuovere le future iniziative, sempre più radicate e condivise. La kermesse esalterà la pesca in tutte le sue sfaccettature. Non mancheranno premiazioni e riconoscimenti, momenti istituzionali, talk show, video mapping e tanto divertimento. Ospiti della serata i Formula 3, gruppo musicale dal vasto repertorio musicale, che dalle ore 22:00 suoneranno rendendo ancora più magica l'atmosfera cetrarese.

Il Flag sarà presente inoltre con il salotto istituzionale e con il consueto angolo "Azzurro di Calabria", pronto, anche in questa occasione, a distribuire gadget ed informare i presenti sulle proprie attività. Appuntamento in Piazza San Marco dalle ore 19:00 per l'ennesima serata che si preannuncia di successo. Un momento di partecipazione collegiale per Cetraro e tutto il Tirreno Cosentino che ricorda e celebra le proprie tradizioni marinare.