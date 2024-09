“Un salto verso il cielo”: Da domani il nuovo singolo degli Aura Christian Music

Sarà disponibile da venerdì 13 settembre, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Un salto verso il cielo” feat. Romilda Cozzolino, il nuovo singolo degli Aura Christian Music.

Si tratta di un brano che celebra la bellezza della vita vissuta con fede e l'abbraccio amorevole del Padre. Il testo della canzone esprime un messaggio potente e universale: la vita vissuta con fede profonda è un viaggio verso la pienezza e la felicità, un cammino di scoperta dell'amore autentico che avvolge e circonda ogni momento della nostra esistenza.

Il brano è un omaggio alla serva di Dio, Chiara Corbella. L’autore del testo Mario Orlando, prendendo ispirazione da alcuni articoli di giornale, racconta una storia di fede in modo semplice, proprio come Chiara, l’emblema del miracolo della vita che continua: Chiara muore, andando a Dio, per far nascere il figlio.

“…Siamo orgogliosi di questo brano. Trattare il bene cristiano è la nostra missione, il punto più commovente della storia è avvenuto durante le riprese del video, si è avvertito l’amore di una madre verso il figlio e viceversa”, spiega Mario Orlando a nome della band.

Il videoclip di “Un salto verso il cielo”, diretto da Massimo Demasi, è stato girato nella cittadina calabrese di Castrovillari e nel campo di volo di Sibari.

Questo video è un delicato tributo alla vita di Chiara Corbella, raccontato attraverso lo sguardo innocente e sognante di suo figlio Francesco. La storia si sviluppa tra realtà quotidiana e momenti onirici, creando un ponte tra il presente e il passato, tra ciò che è visibile e ciò che resta invisibile ma sempre presente.

IL GRUPPO

Il gruppo musicale Aura Christian Music nasce a Castrovillari nel 2018 dalla felice unione tra veterani della musica cristiana e giovanissime leve che, con entusiasmo hanno dato slancio alla band.

Propone un genere pop rock con testi di ispirazione cristiana, scritti ed arrangiati dai componenti del gruppo. Hanno partecipato a diverse manifestazioni musicali a tema christian ed hanno all’attivo diversi singoli: “Chi sarei stato semplicità”, “Chiamatemi Carlo”, “Rinascere con chi”, “Il Natale sei tu”, “Piccolissima” e “Vivo con te il perdono”.

I componenti della band sono: Matteo Todisco chitarra e voce, Francesco D’Agostino batteria, Sara Campagner chitarra e voce, Anna Gemma Niutta voce, Alessandra Martinelli voce, Gaia Oliveto voce, Enrico Baratta voce e chitarra, Mario Orlando basso, Lorenzo Piccoli percussioni.