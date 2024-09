Il Corecom approva il piano delle attività per il 2025

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (Corecom) ha approvato il programma delle attività per il 2025, confermando gli obiettivi strategici per affrontare le sfide nel settore delle comunicazioni digitali. Il piano prevede interventi mirati per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese della regione, promuovendo trasparenza e innovazione.

Nel 2025, il Corecom rafforzerà il servizio di conciliazione delle controversie attraverso "ConciliaWeb", ampliando i punti di assistenza con nuovi accordi con enti locali. Questo renderà l'assistenza più accessibile ed efficiente, migliorando la gestione delle controversie tra utenti e gestori telefonici. Sarà intensificato anche il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, utilizzando nuove tecniche di rilevamento in collaborazione con ARPACAL e ANCI, per aumentare la trasparenza e sensibilizzare sui rischi la cittadinanza.

Il Corecom continuerà a vigilare sul rispetto delle norme delle emittenti radiotelevisive locali, in particolare in periodo elettorale, per garantire pluralismo e imparzialità.

Proseguiranno inoltre le iniziative di educazione ai media in collaborazione con enti pubblici e i soggetti aderenti all’Osservatorio Media e Minori, per aumentare le competenze digitali dei cittadini, in particolare dei giovani. Il progetto "Corecom Academy in Tour" rappresenta un'iniziativa innovativa e capillare che, attraverso un ciclo di incontri in varie città della Calabria e sull’intero territorio nazionale, mira a diffondere una cultura digitale consapevole e responsabile. L’Academy offrirà workshop interattivi, sessioni di formazione su temi chiave come l'alfabetizzazione mediatica, l'educazione affettiva ed il contrasto al cybercrime, contribuendo alla crescita di una cittadinanza digitale critica e informata.

Tra le novità del 2025 c’è il progetto "Torri Digitali di Controllo", pensato per difendere i cittadini dai pericoli della rete come cyberbullismo e fake news. Queste “torri” virtuali fungeranno da centri di monitoraggio e formazione, favorendo l'inclusione digitale e la protezione delle fasce più vulnerabili.

Il programma prevede anche un rafforzamento della collaborazione con enti locali, università e associazioni per contrastare la disinformazione online e promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale. L’iniziativa dei "Caffè Letterari Digitali" offrirà spazi di discussione aperti su media e nuove tecnologie, incoraggiando una comunicazione responsabile.

Il Corecom Calabria ribadisce l'impegno a garantire servizi accessibili e innovativi, adeguati alle esigenze di un contesto digitale in evoluzione e orientati a un'informazione di qualità e una partecipazione attiva dei cittadini.