Finisce con l’auto in un burrone, muore pensionato 66enne

Tragico incidente stradale ieri sera nel reggino. Un’auto - per cause che sono ancora in corso di accertamento - è precipitata in un burrone nella frazione di Ortì. A bordo viaggiava il solo conducente, un pensionato 66enne, Claudio Marcello Marra, che purtroppo è deceduto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno estratto il corpo della vittima dalla vettura, raggiunta dai soccorritori con qualche difficoltà dopo il luogo impervio in cui è finita.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari dell’uomo, che non avendo sue notizie dalla mattina avevano allertato il 112 facendone scattare le ricerche, conclusesi tragicamente dopo qualche ora col ritrovamento, appunto, dell’auto di Marra.

Presenti sul luogo anche gli agenti della polizia locale di Reggio Calabria per quanto di competenza.