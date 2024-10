Ritrovati due fungaioli dispersi in Aspromonte: stanno bene

Si erano addentrati un po' troppo nell'are boschiva nei pressi della Diga del Menta, in pieno Parco Nazionale dell'Aspromonte, perdendo così l'orientamento e non riuscendo più a trovare la strada per tornare all'auto. Fortunatamente sono stati individuati e soccorsi rapidamente dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, grazie al servizio dell'SMS Locator.

Una disavventura durata poche ore per due fungaioli, di 35 e 47 anni, dispersi in un'area ricadente nel comune di Melito di Porto Salvo. Grazie alla geolocalizzazione è stato infatti possibile raggiungerli nel giro di breve, per poi trasportarli in autonomia presso la loro auto.