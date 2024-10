Gli trovano in casa 800 grammi di hashish, 18enne finisce in manette

Un 18enne di Castrolibero, nel cosentino, è finito in manette, in flagranza, con l’accusa di detenzione di stupefacenti, dopo che in casa gli hanno trovato circa ottocento grammi di hashish insieme a materiale per il suo confezionamento.

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione locale hanno eseguito nei confronti del giovane una perquisizione personale e domiciliare di iniziativa scovando appunto la droga che era stata ben nascosta nella sua abitazione.

Al termine del giudizio direttissimo al 18enne è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Castrolibero.