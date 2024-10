Bancarotta, truffa e ricettazione: sequestrata villa a imprenditore crotonese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ammonta a poco meno di quattro milioni di euro il valore di una lussuosa villa che stamani la Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato a Vittorio Veneto, popolosa cittadina della provincia di Treviso.

L’immobile, di pregio, appartiene ad un uomo originario di Petilia Policastro, nel crotonese, che per emerso finora nel corso delle indagini, rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità generica economico-finanziaria”.

Come riferiscono le fiamme gialle, il soggetto sarebbe coinvolto in diverse condotte illegali, come la bancarotta fraudolenta, la truffa e la ricettazione, che sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra il 1996 e il 2021.

L’ipotesi degli investigatori, quindi, è che la villa, valutata circa 3,8 milioni, sarebbe stata acquistata grazie a presunti guadagni illeciti, anche in considerazione della sproporzione tra il suo valore e gli esigui redditi dichiarati ai fini delle tasse dall’uomo e dai suoi familiari.

Per la convalida del provvedimento d’urgenza è stata fissata udienza davanti alla Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro.