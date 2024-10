Trema la terra in Calabria: scossa di magnitudo 3.7 registrata nel cosentino

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa sera, attorno alle 20:50, attorno al comune di Cellara, nel cosentino. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno infatti registrato un terremoto di magnitudo 3.7 avvenuto a circa 21 chilometri di profondità, nel pieno del Parco della Sila.

Una scossa avvertita distintamente in molte zone della Calabria, in particolar modo nelle vicine città di Cosenza e Rende (nonché in tutti i paesi vicini), dove si susseguono le testimonianze di un forte boato che ha accompagnato i tremori. Avvertita anche lungo l'arco tirrenico, e persino in alcuni centri della fascia jonica.

Al momento non si registrano segnalazioni di danni o feriti. Non si tratta di una singola scossa: subito dopo ne è stata registrata una distinta di magnitudo 2.1, seguita da altre di assestamento e da un altro piccolo evento sismico - magnitudo 1.5 - registrato nel vicino comune di Mangone.

Notizia in aggiornamento