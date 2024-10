Crotone, rallenta la raccolta differenziata: le perplessità di Flaica e Fse Cobas

"Nonostante l'approvazione del piano industriale, i progressi sono stati lenti e insufficienti, specialmente nelle zone sud della città, dove non siamo ancora pronti per una riorganizzazione efficace del servizio". Questo il commento delle sigle sindacail Flaica-Uniti-Cub ed Fse Cobas in merito all'andamento della raccolta differenziata a Crotone, che verserebbe in una condizione "critica".

"Abbiamo partecipato a numerose riunioni con i sindacati e con la politica crotonese e la akrea per discutere le problematiche emerse. L'ultimo incontro si è tenuto il 28 ottobre con il presidente di Akrea, durante il quale è emerso che, per avviare la raccolta differenziata, nella zona su di Crotone è necessario elaborare un piano operativo" annunciano dunque. "Ciò che ci lascia perplessi è che, nonostante Akrea disponga di un ufficio tecnico, sia necessario affidare la redazione di questo piano a un consulente esterno".

"Inoltre, è fondamentale evidenziare che all'interno di Akrea vi sono dipendenti che, pur avendo lavorato con grande dedizione e onestà, si trovano in una situazione patologica e vicini alla pensione" ricordano. "La società e la proprietà devono fare uno sforzo per valorizzare queste persone, che, nonostante le difficoltà e una gestione non conforme alle norme di sicurezza, si impegnano quotidianamente per mantenere il decoro della città di Crotone. Non possiamo permettere che un'azienda storica venga abbandonata a causa di una burocrazia lenta e inadeguata".

"La Flaica Kr e la Fse Cobas sono disponibili a un confronto costruttivo, È essenziale affrontare le difficoltà che stiamo vivendo senza lasciarci sopraffare da giochi di potere o dispettucci tra politici e funzionari" affermano le sigle in conclusione. "Invitiamo quindi le istituzioni locali e la cittadinanza a unirsi in un impegno comune per garantire un servizio di raccolta differenziata efficace, che non solo rispetti gli standard ambientali, ma che risponda anche alle aspettative dei cittadini".