Catturati in Colombia tre narcos, erano legati alla ‘ndrangheta

Sarebbero legati alla 'ndrangheta i tre uomini colombiani arrestati quest'oggi oltreoceano, in una vasta operazione estesa tra Cartagena de Indias e Villavicencio, dal nord al sud del paese sudamericano. L'accusa è di traffico, fabbricazione o trasporto di sostanze stupefacenti, nonché di associazione a delinquere.

Finiscono così in carcere César Alexander Hernández Caballero, Haroll Miranda Castaño e José William Méndez Caycedo, che secondo l'accusa si arebbero procurati del cloridrato di cocaina ed averne poi garantito l'ingresso in Europa, passando per il porto di Gioia Tauro.

Stando alle indagini, il gruppo avrebbe avuto un ruolo attivo nell'importazione di tonnellate di droga, servendosi non solo dei collegamenti con la 'ndrangheta ma anche dell'aiuto di una fazione delle ex Farc (la Seguna Marquetalia) operanti sul territorio.