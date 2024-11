Incidenti, auto si cappotta sulla 280: quattro feriti, ci sono due bambini

Quattro persone, tra cui anche due bambini, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla statale 280 dei due Mari, in direzione di Catanzaro, tra gli svincoli di Settingiano e Martelletto.

Il sinistro ha coinvolto due auto, una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf, con la prima che a seguito dell'impatto si è ribaltata sulla carreggiata.

Mentre sono rimasti illesi i passeggeri della Golf, affidati ai sanitari del Suem118 per le cure del caso, ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti della Fiat, accompagnati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, inviati dalla sede centrale, che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture. Presente anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza ed il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Al momento, nel tratto interessato dal sinistro, si viaggia su una sola corsia sino al termine delle operazioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.