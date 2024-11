Sanità. “Crediti facili” dalle Asp calabresi, il Pd vuole chiarezza: a breve un’interrogazione

La fase delicata che attraversa la sanità, tanto in Calabria che nel Paese, sarà al centro di una conferenza stampa che il gruppo del Pd in Consiglio regionale terrà lunedì prossimo, 4 novembre, alle 11.30, nella sede del partito.

Durante l’incontro, in particolare, ci si concentrerà sulla vicenda relativa ai “crediti facili” concessi alle Aziende sanitarie provinciali regionale e si cercherà di fare chiarezza sulle recenti transazioni effettuate con Bff Bank, già oggetto di un’inchiesta della Procura di Milano e portata alla luce dal settimanale l’Espresso, come messo in evidenza anche dal Partito regionale e dal senatore Nicola Irto tramite un’apposita interrogazione.

Per fare piena luce sulla vicenda, anche il gruppo del Partito Democratico presenterà nei prossimi giorni un’interrogazione chiedendo che il governatore Roberto Occhiuto, nella veste di Commissario alla sanità, riferisca con urgenza.

I dem chiederanno anche la convocazione in Commissione dei dirigenti competenti per fare piena luce su queste operazioni finanziarie e per rispondere ai dubbi dei cittadini sulla gestione dei fondi pubblici destinati alla sanità.

Durante la conferenza si discuterà, inoltre, della manovra finanziaria arrivata in Parlamento che ha visto, ancora una volta, il governo di centrodestra ridurre gli stanziamenti per la sanità pubblica con una scelta evidente a vantaggio del settore privato e a scapito delle regioni meridionali, con la Calabria che dovrà accontentarsi soltanto di briciole.

Il Pd anticipa che a tutti i livelli aumenterà l’intensità della battaglia a difesa del diritto alla salute e della sanità pubblica e il gruppo annuncerà anche le prossime iniziative che saranno intraprese sul territorio.